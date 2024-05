Xabi Alonso: “L’Atalanta è un problema per tutti”

Il tecnico del Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della finale di Europa League contro la Roma. Queste le sue parole: “Per noi è una soddisfazione, per tutto quello che abbiamo fatto, ma la concentrazione è solo per domani, sarà una partita diversa. L’Atalanta è una squadra forte e sarà difficile. Tutti i momenti sono buoni per giocare una finale. Siamo pronti e abbiamo una grande motivazione. Sarà una finale importante per noi dopo quella del 2002 per il Leverkusen”.

Infine, sull’Atalanta: “Giocano bene in attacco e in difesa, con e senza palla e nell’uno contro uno. Tutti hanno problemi contro di loro, dovremo giocare il nostro calcio, con le nostre caratteristiche. Domani sarà una finale, una partita diversa da tutte le altre”.

Foto: Instagram Bayer Leverkusen