Xabi Alonso: “La Juventus ha avuto diverse occasioni, crescerà. Yildiz sa fare tante cose”

22/10/2025 | 23:40:13

Xabi Alonso ha parlato a Sky Sport dopo Real Madrid-Juventus: “Anche la Juve ha avuto diverse occasioni, è stata una partita divertente. Ci mancano dei difensori, bisogna aspettare. Mi aspettavo questo dalla Juventus, una squadra solida e con grande qualità, che sa combattere. Vlahovic è molto pericoloso, Yildiz tra le linee sa fare tante cose molto bene, è una squadra che si impegna tanto e sicuramente migliorerà”.

FOTO: X Real Madrid