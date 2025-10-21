Xabi Alonso: “Juventus grande squadra, noi vogliamo vincere e divertire. Yildiz? Crescita incredibile”

Xabi Alonso ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match tra Real Madrid e Juventus: “La Juve è un grande squadra. Questa partita è un classico del club Europeo. La Juventus fa parte delle squadre che hanno reso grande il calcio europeo. La nostra squadra vuole la terza vittoria in Champions e abbiamo bisogno del supporto della nostra gente. Noi vogliamo che la gente si diverta e daremo tutto per loro. Vinicius? E’ un giocatore eccellente e fondamentale per questa squadra. Sono molto felice di vedere Vinicius divertirsi e di come ha cambiato la partita di domenica. Lui deve rimanere concentrato su quello che sa fare. Lui sta facendo molto bene. Guler come Ozil? Non è solo per le sue origini. Lui sembra un Guti nel rifinire l’azione ed è un mix con Ozil. Quando lui gioca bene, noi giochiamo meglio. Siamo molto contenti del suo rendimento, ma tutto il contesto è importante. Andremo avanti fino alla fine della stagione così. Noi dobbiamo competere e stiamo crescere. Poi il calcio si sta evolvendo e abbiamo giocatori dinamici per crescere ulteriormente. Il mio lavoro è quello di farli crescere sempre di più, ma stiamo facendo bene e vogliamo continuare così. La Juve ha cambiato un po’, ma l’altro giorno il Como ha fatto un grande partita grazie alla preparazione di Fabregas. Paz sta facendo molto bene da due anni e per il mercato è presto. Yildiz? Fino a tre settimane fa stava giocando molto bene soprattutto contro l’Inter. Noi dobbiamo stare attenti perchè le squadre italiane sono pericolose e la Juve sarà arrabbiata. Noi non dobbiamo dimenticare la storia della Juve. Yildiz ha avuto una crescita incredibile con la Juve e Turchia. Io lo conosco dai tempi del Bayern Monaco e sono contento per lui. Alexander-Arnold e Carvajal stanno facendo qualcosa. Trent penso non possa esserci domani. La Juve è una squadra molto ricca che cambia le rotazioni. Poi hanno giocatori che sanno giocare bene il pallone e soprattutto sono capaci a squilibrare la partita. Noi dobbiamo lavorare per portare la partita verso di noi”.

Foto Instagram Real Madrid