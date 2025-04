Xabi Alonso: “Io al Real? Non è un buon momento per parlarne”

Carlo Ancelotti e il Real Madrid, un’avventura ormai ai titoli di coda e non sarebbe una sorpresa. Esattamente come non lo sarebbe l’arrivo di Xabi Alonso, da tempo un predestinato per una panchina cosi prestigiosa. Ma l’allenatore del Bayer Leverkusen non ha voluto approfondire in conferenza stampa: “Devo solo analizzare come ci prepareremo per l’importante partita di St.Pauli. Non è un buon momento per parlare troppo del futuro perché è una fase importante della stagione e vogliamo restare concentrati. Non intendo soffermarmi su speculazioni o voci relative al futuro”.

Foto: Instagram Xabi Alonso