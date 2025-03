Xabi Alonso: “Futuro? Non c’è nulla da decidere. Finiamo la stagione, poi si vedrà”

Conferenza stampa di Xabi Alonso, allenatore del Bayer Leverkusen, che alla vigilia della gara di Bundesliga ha parlato, ma non del suo futuro, come si aspettavano in tanti.

Queste le sue parole: “Futuro? Non c’è nulla da decidere, questo è stato un buon periodo di riposo. Il mio obiettivo e quello di tutti i giocatori è non pensare oltre, bisogna pensare partita dopo partita. Non c’è una scadenza, i miei pensieri sono gli stessi. Sono ancora concentrato su questa stagione, siamo in una fase decisiva”.

“L’obiettivo è combattere fino alla fine. La nostra prima opportunità per continuare a ridurre la differenza di punti col Bayern Monaco è domani sera. Vogliamo mantenere alta la pressione. Siamo ad aprile, è la fase in cui si decide tutto e vogliamo essere lì fino alla fine”.

Foto: Instagram Xabi Alonso