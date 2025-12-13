Xabi Alonso: “Esonero? Le cose importanti sono la squadra e il club. Recuperiamo Mbappé”

13/12/2025 | 15:23:39

Il tecnico del Real Madrid Xabi Alonso ha parlato della sua delicata situazione, intervenendo in conferenza stampa: “Le cose più importanti sono la squadra e il club. Vogliamo cambiare la dinamica contro un avversario impegnativo. Mbappé? Lo abbiamo recuperato. Domani decideremo se schierarlo. Faccio calcio da molti anni e nulla mi sorprende. Sono cose che succedono e continueranno a succedere. Bisogna affrontarle con responsabilità e lavorare per cambiare la situazione. Nonostante le assenze, abbiamo abbastanza forza per vincere domani. Per noi è una partita molto importante”.

foto x real