Xabi Alonso esalta Gonzalo Garcia: “Mi ricorda Raul”

27/06/2025 | 17:30:14

Gonzalo Garcia è la sorpresa del Real nella fase a gironi del Mondiale per Club. Approfittando dell’assenza di Kylian Mbappé, costretto a saltare la prima parte del torneo per una gastroenterite, il giovane attaccante madrileno ha brillato con due gol in tre presenze, attirando le luci dei riflettori e la stima del suo allenatore: “Ho seguito molto il Castilla, non solo lui. A essere onesti, quello che sta facendo non è una sorpresa: è un giocatore di qualità. Mi ricorda Raul, sempre nel posto giusto, in attesa dell’occasione, capace di lottare per concretizzarla. Sono molto felice per lui, ma voglio ancora di più: ne abbiamo bisogno”.

Foto: Instagram Gonzalo Garcia