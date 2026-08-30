Xabi Alonso: “Enzo Fernandez out? Valutiamo ciò che è meglio per la squadra”

30/08/2026 | 15:50:07

Il tecnico del Chelsea, Xabi Alonso, ha parlato ai microfoni di Sky Sports UK a pochi minuti dal match con il Brighton. Queste le sue parole sulla situazione Enzo Fernandez:

“Valutiamo ciò che è meglio per la squadra. Abbiamo bisogno che il gruppo sia concentrato. L’esordio di Emiliano Martinez? Sono felice di averlo con noi, di poter contare su un portiere di questo calibro. Ci porterà grandi qualità. Si sentiva pronto per scendere in campo”.

Foto: X Chelsea