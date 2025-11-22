Xabi Alonso e la dipendenza da Mbappé: “Dobbiamo trovare altre soluzioni in attacco. I gol torneranno”

22/11/2025 | 16:30:15

Il tecnico del Real Madrid Xabi Alonso ha parlato in conferenza stampa commentando la dipendenza da Mbappé: “Abbiamo analizzato la situazione e non siamo riusciti a segnare. Non è solo un problema di Kylian , è un problema di squadra. Dobbiamo trovare altre soluzioni. Dobbiamo anche lavorare sui calci piazzati. I gol torneranno, questo è certo. Ogni trasferta è impegnativa”.

foto x real