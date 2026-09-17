Xabi Alonso e il mistero dell’infortunio di Joao Pedro: “Vedremo venerdì se sarà pronto per giocare, nessuno è escluso”

17/09/2026 | 18:50:53

Xabi Alonso, tecnico del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa della situazione Joao Pedro, rimasto ai box per infortunio nelle ultime uscite dei Blues: “Nessuno è escluso. Rimango cauto e aspettiamo. Vedremo venerdì se sarà pronto a giocare. Prenderemo una decisione in seguito” ha detto il tecnico che poi non ha voluto dare altre spiegazioni riguardo all’infortunio del giocatore. Intanto l’attaccante è stato escluso anche dal CT del Brasile Carlo Ancelotti dalla prossima tornata di convocazioni con la Selecao.

Foto: Sito Chelsea

