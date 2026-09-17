TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Xabi Alonso e il mistero dell’infortunio di Joao Pedro: “Vedremo venerdì se sarà pronto per giocare, nessuno è escluso”

17/09/2026 | 18:50:53

article-post
Aggiungi Alfredo Pedullà tra le tue fonti preferite su Google

Xabi Alonso, tecnico del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa della situazione Joao Pedro, rimasto ai box per infortunio nelle ultime uscite dei Blues: “Nessuno è escluso. Rimango cauto e aspettiamo. Vedremo venerdì se sarà pronto a giocare. Prenderemo una decisione in seguito” ha detto il tecnico che poi non ha voluto dare altre spiegazioni riguardo all’infortunio del giocatore. Intanto l’attaccante è stato escluso anche dal CT del Brasile Carlo Ancelotti dalla prossima tornata di convocazioni con la Selecao.
Foto: Sito Chelsea