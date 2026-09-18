Xabi Alonso: “Dobbiamo imparare dagli errori e lavorare sodo. Non cerchiamo la perfezione”

18/09/2026 | 21:15:39

Xabi Alonso ha concesso un’intervista a Sky Sports UK sul momento del Chelsea: “La mia preoccupazione principale è la squadra, i giocatori che abbiamo, in quale fase della loro carriera si trovano, in quali momenti vogliamo prenderli. Quello che sto cercando è raggiungere un buon livello, una buona continuità, una buona solidità; essere una squadra che sa cosa farà e avere questa fiducia e questa convinzione ogni volta che si affrontano gli avversari. Ora è il momento di lavorare sodo, migliorare, sapendo che dobbiamo imparare dagli errori, anche dalle cose buone, e siamo in quel momento. Se cerco la perfezione sarò sempre frustrato”.

foto x chelsea