Xabi Alonso: “Contro il City servirà un altro volto. La responsabilità è di tutti”

08/12/2025 | 11:30:33

Xabi Alonso ha parlato ai canali ufficiali del Real Madrid in vista della sfida contro il Manchester City in Champions League: “Ci giochiamo tre punti in Champions League e siamo in una buona situazione. Vogliamo dare una risposta importante e giocare meglio di quanto fatto con il Celta Vigo. Dobbiamo giocare una partita completamente diversa. Dobbiamo mostrare un altro volto mercoledì. La responsabilità è di tutti, nei momenti buoni come in quelli meno buoni”.

foto x real