Xabi Alonso: “Mastantuono potrebbe scendere in campo. E su Rodrygo…”

18/08/2025 | 13:55:08

Il Real Madrid sfiderà domani l’Osasuna nel match valido per la prima giornata de LaLiga. Il tecnico dei blancos, Xabi Alonso, ha presentato la gara in conferenza stampa. Di seguito, l’estratto delle sue parole: “Stiamo facendo progressi, ce ne restano ancora alcuni da fare. Le idee fondamentali le abbiamo date al Mondiale. Il percorso si sta costruendo. Le sensazioni sono buone”. Sul ruolo di terzino destro: “La concorrenza è ottima. Sono due giocatori di alto livello ed è molto positivo per il livello della squadra”. Sul rinvio della sfida: “Era per la salute dei giocatori. Sarebbe stato bello ricevere quel supporto. Non ci sono scuse. Voglia e cuore spesso spingono più delle gambe”. Su Yamal: “Non ho un misuratore di pressione. È un giocatore importante per il Barcellona e per la Nazionale”. Su Rodrygo, uomo al centro del mercato: “Conto su tutti”. Sulla possibilità di vedere Mastantuono in campo: “Potrebbe avere minuti domani. Ha qualità, grinta, quello spirito argentino di lotta e un sinistro spettacolare. Normale che dica che Messi è il suo giocatore preferito. È argentino, mancino… Come potrebbe dire chi è il suo giocatore preferito?”. Su Brahim Diaz: “Lo vedo bene. Genera cose diverse. In spazi stretti è eccezionale”.

Foto: Instagram Xabi Alonso