Xabi Alonso: “Bellingham? Spero di riaverlo prima di ottobre. Mbappé è fondamentale per noi”

12/09/2025 | 15:00:49

Il tecnico del Real Madrid, Xabi Alonso, è tornato a parlare in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Real Sociedad. Di seguito le dichiarazioni salienti dell’allenatore dei blancos: “Bellingham? Voglio essere ottimista e spero che possa tornare prima di ottobre. Ha già iniziato a lavorare con il gruppo senza contatti per consolidare bene la spalla. Jude ha fatto un grande lavoro e, se le sensazioni saranno positive, già dalla prossima settimana potrebbe tornare: lo aspettiamo”. Sul tridente Vinicius-Rodrygo-Mbappé: “Possono assolutamente giocare insieme. Non averlo fatto finora non significa nulla. Vogliamo valutare le cose sul lungo periodo”. Su Mastantuono al Mondiale U-20: “Se dipendesse da noi, resterebbe qui”. Su Camavinga e Mendy: “Eduardo è vicino a rientrare, presto potrebbe essere convocato. A Ferland serviranno ancora alcune settimane perché il suo infortunio era più complicato”. Su Mbappé: “Kylian sta vivendo un ottimo momento, non solo calcistico ma anche personale. Affronta la stagione con grande motivazione, ha assunto un ruolo di responsabilità che deve essere condiviso. Stiamo costruendo le basi per il nostro modo di lavorare quotidiano e lui è fondamentale”. Su Carvajal e Alexander-Arnold: “Per fortuna abbiamo una sana competitività in rosa ed è positivo. Finora sia Trent che Carva hanno giocato e questo crea un ambiente sano: giocherà chi lo merita, e sarà sempre così”.

Foto: Instagram Xabi Alonso