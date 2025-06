Xabi Alonso avvisa: “Il Real Madrid vuole arrivare in fondo al Mondiale per Club”

15/06/2025 | 19:32:13

Il tecnico del Real Xabi Alonso ha presentato l’avventura dei Blancos al Mondiale per Club, parlando in conferenza: “Siamo venuti con entusiasmo, vogliamo fare un buon torneo e arrivare fino in fondo. Abbiamo pochissimo tempo per conoscerci e allenarci, ma i primi contatti con i calciatori sono stati molto positivi. Iniziamo a conoscerci, ho bisogno di connessione con loro per capire ciò di cui ha bisogno ogni calciatore. Sono l’allenatore, ma mi piace stare vicino a tutti. Dobbiamo dare priorità a ciò che è importante: come vogliamo giocare e cosa vogliamo essere, vogliamo farlo fin dal primo momento”.

Foto Instagram Real Madrid