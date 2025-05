Xabi Alonso avverte:” Ciò che ha funzionato al Leverkusen, al Real potrebbe non funzionare”

16/05/2025 | 15:24:11

Intervenuto in conferenza stampa, il futuro tecnico del Real Madrid Xabi Alonso ha parlato del suo futuro in Spagna: “A volte si ha voglia di fare nuove esperienze, provare cose diverse. Ciò che funziona qui, altrove potrebbe non farlo. Quindi serve andranno fatte delle riflessioni. Ciò che per me è stato la chiave sono i giocatori. Avevo la loro convinzione, la loro fede, mi hanno dato il privilegio di volermi seguire. L’ho percepito”.

Foto: Instagram Xabi Alonso