Xabi Alonso: “Atalanta? Non ci pensiamo, vogliamo chiudere da imbattuti la Bundesliga”

Oggi il Bayer Leverkusen scenderà in campo contro l’Augsburg e verrà premiato come campione di Germania.

Il tecnico Xabi Alonso ha così parlato in conferenza: “Speriamo di poter festeggiare tutti insieme con buone sensazioni dopo il fischio finale”. : “Quello che è successo dopo la partita contro il Brema è stato un momento bellissimo e una grande festa. Ma oggi sarà qualcosa di diverso: vogliamo alzare il trofeo in campo e come squadra vogliamo fare un giro d’onore attraverso lo stadio per i tifosi. Chiediamo quindi a tutti i tifosi di non prendere d’assalto il campo.

Chiudere la Bundesliga senza sconfitte? “Sappiamo che potrebbe essere un momento storico. La partita è molto importante, è una specie di finale. Dobbiamo affrontare la partita con la massima concentrazione. Vogliono finire bene la stagione. L’Augsburg ha due attaccanti che hanno un buon feeling tra loro. Questo è molto pericoloso”.

Le finali di Europa League e di Coppa di Germania? “Pensiamo partita dopo partita. Da lunedì tutta l’attenzione sarà concentrata sulla prossima partita. Wirtz? Si è allenato bene negli ultimi giorni e si sente meglio. Non ha dolore, questa è la cosa più importante. Teoricamente potrebbe giocare dall’inizio. Sono molto contento della squadra. Non abbiamo avuto molte settimane libere negli ultimi due mesi. L’umore e l’energia nello spogliatoio sono buoni”.

Foto: twitter Bayer