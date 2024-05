Xabi Alonso ammette: “Atalanta superiore in tutto e per tutto”

L’allenatore del Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, ha così commentato la sconfitta in questa finale di Europa League con l’Atalanta: “ Oggi l’Atalanta è stata migliore di noi, non si può dire altrimenti. Oggi non siamo stati in grado di giocare come volevamo, dopo il primo gol l’Atalanta ha trovato grandissima energia e l’abbiamo subita. Eravamo pronti per i duelli uno contro uno su tutto il campo, ma non siamo riusciti a imporci. Non è stata la nostra giornata, peccato che sia successo in finale ma non possiamo fare altro che accettarlo”.

Sulla prima sconfitta stagionale: “ Normalmente arriva prima… Nel calcio la normalità è altro e la stagione è stata eccezionale, dobbiamo esserne orgogliosi. Esser qui ora è doloroso, ma sapremo ripartire. Impareremo tutti qualcosa, avevamo una grande occasione per vincere e ci abbiamo provato. Non è andata come avremmo voluto, e parlo a nome di tutti, anche di me stesso”.

Foto: Instagram Xabi Alonso