Xabi Alonso: “Alexander-Arnold? Problemi in allenamento. Dovremo farcela anche senza di lui”

09/07/2025 | 21:00:11

Il mister del Real Madrid Xabi Alonso ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida contro il PSG valevole per la semifinale del Mondiale per Club.”Ha avuto un problema in allenamento, non era in grado di giocare. Dovremo farcela anche senza di lui, fa parte del gioco. Dobbiamo lavorare di squadra, sia con che senza palla. Sarà una bella sfida per lui”.

Infine su Gonzalo Garcia e Mbappé insieme: “Abbiamo bisogno di entrambi in avanti, dovremo essere pericolosi in attacco ma anche sicuri in fase difensiva”.

Foto Instagram Real Madrid