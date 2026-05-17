Xabi Alonso: “Al Chelsea c’è grande voglia di lottare per vincere, sarà un onore allenarlo”

17/05/2026 | 13:00:08

Xabi Alonso ha parlato così ai canali ufficiali del Chelsea: “Dai miei colloqui con la proprietà e i vertici sportivi, è chiaro che condividiamo la stessa ambizione. Vogliamo costruire una squadra capace di competere costantemente ai massimi livelli e di lottare per i trofei. C’è un grande talento in questa squadra e un enorme potenziale in questo club, e sarà per me un grande onore guidarlo. Ora l’attenzione è rivolta al duro lavoro, alla creazione della giusta cultura e alla conquista di trofei”.

foto x chelsea