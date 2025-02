Xabi Alonso accoglie Hermoso: “Ha subito la possibilità di incidere”

Xabi Alonso, allenatore del Bayer Leverkusen, alla vigilia della sfida contro il Colonia, per la Coppa di Germania, ha parlato dei nuovi acquisti del mercato dgennaio, Emiliano Buendia e Mario Hermoso, entrambi debuttanti nella vittoria per tre a uno del Die Werkself sull’Hoffenheim domenica, hanno dato subito risposte convincenti: “Si è sentita subito l’influenza di Emiliano. È un giocatore molto intelligente che può giocare su entrambi i lati dell’attacco. Con Mario, si è percepita la sua grande esperienza in campo. Sembrava che avessero bisogno di un paio di allenamenti e poi hanno capito le nostre idee”.

Infine, Alonso ha elogiato ulteriormente il giocatore simbolo della squadra Florian Wirtz, che è arrivato al Leverkusen nel 2020 dagli avversari di stasera, il Colonia. “Ha imparato molto al Colonia, ma ha fatto progressi ancora maggiori da quando si è trasferito al Leverkusen. È un giocatore adulto con una grande presenza in campo e il desiderio di migliorare ogni giorno. È un giocatore di classe mondiale”. Foto: sito Bayer Leverkusen