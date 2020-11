Wolverhampton, un giocatore positivo al Covid-19 al rientro dalle Nazionali

Il Wolverhampton stasera nella sfida contro il Southampton chiuderà il nono turno di Premier League ed il suo allenatore Nuno Espirito Santo, secondo il Telegraph, dovrà rinunciare a un giocatore perchè positivo al COVID-19. Non è stato comunicato il nome del calciatore in questione, secondo il quotidiano britannico è stato contagiato durante la sosta per le nazionali, situazione che ha lasciato “scontento” il tecnico portoghese.