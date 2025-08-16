Wolverhampton-Manchester City, le formazioni ufficiali: out Ederson

16/08/2025 | 17:15:10

Esordio in Premier League anche per il Manchester City che vorrà rispondere immediatamente al successo ottenuto nella giornata di ieri dal Liverpool (4-2). Il primo scoglio sulla strada di Pep Guardiola è il Wolverhampton di Vitor Pereira. Di seguito le scelte dei due tecnici: Wolverhampton (3-4-2-1): José Sá; Doherty, Agbadou, Toti Gomes; Hoever, João Gomes, André, Møller Wolfe; Bellegarde, Strand Larsen, Munetsi. Manchester City (4-2-3-1): Trafford; Rico Lewis, Stones, Rúben Dias, Aït-Nouri; Nicolás González Iglesias, Reijnders; Bobb, Bernardo Silva, Doku; Haaland. All.: Guardiola.

L’esclusione del portiere brasiliano conferma quanto vi abbiamo raccontato in assoluta esclusiva oltre 3 mesi fa. Era il 7 maggio.

Foto: X Guardiola