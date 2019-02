Wolverhampton, è ufficiale il rinnovo di Saiss: accordo fino al 2021

Rinnovo di contratto in casa Wolverhampton. Il centrocampista del Romain Saiss, marocchino classe ’90, ha firmato un nuovo accordo fino al 30 giugno del 2021. Ad ufficializzarlo è stato lo stesso club inglese attraverso i propri canali di comunicazione.

We are delighted to announce that Romain Saiss has signed a new contract with the club until 2021!

Congratulations Romain!

✍️🇲🇦https://t.co/AIV7Ym4vjH

— Wolves (@Wolves) February 21, 2019