Woltemade: “Vittoria importante, partita difficile. La squadra c’è”

22/11/2026 | 15:02:39

Nick Woltemade ha commentato ai microfoni di DAZN la vittoria della Juventus contro il Venezia, sottolineando l’importanza dei tre punti conquistati dopo un primo tempo complicato. L’attaccante tedesco, autore del gol che ha sbloccato la gara, ha parlato della prestazione della squadra e della reazione nella ripresa. “È una vittoria importante, è stata una partita difficile. Nel primo tempo non siamo riusciti a trovare le soluzioni giuste, ma nella ripresa abbiamo fatto meglio e siamo riusciti a segnare”. Woltemade ha poi evidenziato la crescita del gruppo e la capacità di cambiare ritmo dopo l’intervallo: “La squadra c’è, abbiamo dimostrato di poter reagire e di avere qualità. Sono felice per il gol e per la vittoria, era importante conquistare questi tre punti”. Il centravanti ha infine ribadito l’importanza di continuare su questa strada: “Dobbiamo lavorare, migliorare e continuare a dare il massimo in ogni partita”.

foto: sito Juventus