Woltemade: “Il primo gol in Nazionale non si dimentica. Anche se l’ho fatto di spalla”

14/10/2025 | 16:00:27

La Germania ha vinto una partita non facile in casa dell’ Irlanda del Nord con il primo gol in Nazionale di Woltemade.

L’attaccante del Newcastle ha così gioito per l’occasione: “È stato molto importante per me segnare il mio primo gol in Nazionale. Personalmente, finora non sono contento delle mie prestazioni con la Germania. È quasi un segno del destino che abbia segnato con la spalla. Non è stata una bella partita, ma anche queste devi saperle vincere. Abbiamo conquistato i 3 punti, quindi sono felice. Con un’atmosfera così, vincere non è scontato. Lavoriamo molto sui calci piazzati con diverse varianti. Sono contento che oggi abbia funzionato. Il primo gol in Nazionale non si dimentica, anche se l’ho fatto con la spalla”.

