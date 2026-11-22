Woltemade: “Giocare e segnare mi fa prendere sicurezza. Con Kolo Muani ho una grande intesa dentro e fuori dal campo”

22/11/2026 | 15:45:19

Le parole di Woltemade a Sky: “Nel secondo tempo abbiamo sbloccato subito il risultato e questo ha sicuramente cambiato la partita dopo un primo tempo in cui abbiamo faticato. È sempre bello giocare e segnare perché ti fa prendere sicurezza, da fuori poteva sempbrare una partita facile ma non è così. Nessuna partita è facile, siamo una buona squadra e sappiamo di avere la qualità per vincere le partite, adesso ci attendono tante sfide e vogliamo vincerle. Con Kolo Muani ho una grande intesa dentro e fuori dal campo, è un giocatore che può decidere le partite e questo è sempre importante”.

Foto: X Juve