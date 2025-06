Woltemade: “Chelsea? Non penso al futuro in questo momento”

13/06/2025 | 22:15:47

Nick Woltemade potrebbe essere uno dei nomi caldi della prossima sessione di calciomercato. ,Al termine della sfida giocata ieri sera nell’Europeo Under 21, parlando alla BILD a chi gli chiedeva del mercato ha preferito rispondere in modo vago: “Penso che sia parte del gioco. Se mi interesserebbe giocare per il Chelsea? Non sto pensando al mio futuro in questo momento”, la sua chiosa.

Foto: Instagram Woltemade