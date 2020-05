Wolfsburg: fratture facciali in allenamento per Gerhardt, domani gli esami

Tragico rientro per Yannick Gerhardt, calciatore del Wolfsburg. Infatti, durante l’allenamento d ieri, il centrocampista tedesco avrebbe subito delle fratture facciali dopo un duro scontro di gioco. A comunicarlo, lo stesso club, che ha spiegato come, nella giornata di domani, Gerhardt si sottoporrà ad alcuni esami per capire la gravità dell’infortunio.

Foto: sito ufficiale VFL Wolfsburg