Wolf, nuovo tecnico del Leverkusen: “Società ambiziosa, abbiamo tutto per conquistare l’accesso all’Europa”

Hannes Wolf è il nuovo tecnico del Bayer Leverkusen dopo l’esonero di Peter Bosz. Egli proviene dalla DFB, dove allenava l’Under 18 tedesca: “Sono molto felice della fiducia che il club ha riposto nei miei confronti. Il Bayer Leverkusen non è una squadra qualsiasi, da molti anni è uno dei club più importanti del calcio tedesco. È una società ambiziosa, abbiamo tutto per conquistare l’accesso alla coppe europee, dovremo dare il massimo in queste ultime partite”.