Wolf e Nkunku, un grande mercato per un Lipsia che deve confermarsi

Dopo aver raggiunto il terzo posto in Bundesliga nella stagione 2018/19, il Lipsia si sta rinforzando sul mercato per poter migliorare lo score di 66 punti in 34 partite. Il primo acquisto della nuova stagione è stato Luan Candido, terzino sinistro classe 2001 prelevato dal Palmeiras. La cessione di Bruma, al PSV per 15 milioni, ha permesso di rinnovare il centrocampo con due innesti promettenti e di grande spessore. Il primo è Hannes Wolf, trequartista classe ’99 prelevato dal Salisburgo dove in due anni ha collezionato 42 presenze e 12 gol. Paragonato a Marco Reus per velocità e abilità tecnica, ha le capacità per giocare da ala o da prima punta, un colpo sicuramente interessante ed un grande giocatore messo a disposizione di mister Rangnick. Il secondo innesto è l’acquisto più cercato dal club tedesco, che già da tempo aveva messo gli occhi su di lui, stiamo parlando di Christopher Nkunku, centrocampista preso dal PSG, club in cui militava dal 2010, nelle giovanili fino al 2015 e in prima squadra fino a qualche giorno fa. Il 18 luglio scorso è arrivata la tanto attesa ufficialità, il francese di origini congolesi firma con il Lipsia un quinquennale fino al 2024 e indosserà la maglia numero 18. Un’operazione che è costata al club tedesco circa 20 milioni di euro e che permetterà al giocatore di partecipare alla Champions League da protagonista. Reduce da una grande stagione, il Lipsia è pronta a bissare e a farsi valere nella massima competizione europea, sfruttando un grande mercato che, però, non è ancora finito…

Foto: Twitter ufficiale Lipsia