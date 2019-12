Wolf: “Contro il Napoli giocherà la squadra più forte, vogliamo vincere”

L’allenatore del Genk, Hannes Wolf, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Napoli: “Questa è la Champions League, vogliamo vincere. Giocherà la squadra più forte perché abbiamo abbastanza tempo per recuperare in vista della sfida in campionato di sabato“.

Napoli

“Il Napoli è una squadra con grandissime qualità, loro sono forti in ogni ruolo. Questa però è la Champions, dobbiamo fare la partita della vita ed allora avremo una possibilità. Dobbiamo divertirci, giocheremo in maniera offensiva e con coraggio”.

Berge

“È un giocatore forte, molto giovane perché è del ’98. Spero che domani giochi bene perché ci serve. È un bravo ragazzo ed un bravissimo calciatore, io spero che rimanga per tanto tempo. È un buon giocatore, Napoli è una buona squadra, ma non sono io che porto i calciatori al Napoli”.

Ancelotti

“So che in questo momento il Napoli vive un periodo difficile, anche contro l’Udinese erano sempre in attacco ma con un contropiede hanno preso gol. Domani sarà una sfida e noi proveremo a vincere”.

