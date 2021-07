Witsel sulla Juve: “Ho scelto un altro club all’epoca. Non ho rimpianti. Rifarei di nuovo tutto”

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Italia, il centrocampista del Belgio, Axel Witsel, ha anche parlato di un suo passaggio mancato alla Juve nel 2017, quando poi firmò per un club cinese.

Queste le sue parole: “Mancato passaggio alla Juve? In tanti me lo hanno chiesto, io ho preso la decisione all’epoca, scegliendo un altro club ma non ho rimpianti. Se dovessi tornare indietro, prenderei sempre la stessa scelta”.

Foto: Twitter personale