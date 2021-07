Witsel: “Siamo ottimisti su De Bruyne e Hazard. Vogliamo fare meglio dei Mondiali di Russia”

Vigilia dei quarti di finale di Euro 2020 tra Italia e Belgio. Per i diavoli delle Fiande ha parlato in conferenza stampa, insieme al CT Martinez, il centrocampista Axel Witsel.

Queste le sue parole: “Sono contento di far parte dei ventisei giocatori. Sono stato fuori per parecchio tempo, non è stato facile ritrovare la condizione, poi ho giocato le tre gare. Mi sento recuperato e sto bene”.

Sulla gara “L’Italia ha Jorginho, Verratti, ha tanti giocatori di qualità. Gioca un bel calcio e immagino che sarà una bella partita domani sera. Noi cercheremo di rispondere presenti. Loro vogliono il possesso palla, vogliono andare in profondità ma sarà una gara complicata in mezzo. La gara contro l’Austria dell’Italia deve servirci da esempio, non dobbiamo fare gli stessi errori fatti col Portogallo dove ci siamo disuniti e distratti”.

Su De Bruyne e Hazard “Stanno meglio, pensiamo positivo. Non sappiamo se giocheranno ma lo scopriremo domani. Si sentono meglio. Sarebbe meglio se ci fossero, sono due grandi campioni, è chiaro”.

Sui segreti svelati da Lukaku “Abbiamo parlato della partita ma non ci ha detto niente di particolare. Per Romelu sarà speciale, vogliamo fare una bella partita”.

Sul suo mancato apporto alla Juventus “In tanti me lo hanno chiesto, io ho preso la decisione all’epoca, scegliendo un altro club ma non ho rimpianti. Se dovessi tornare indietro, prenderei sempre la stessa scelta”.

E’ la volta buona per il Belgio? “Giochiamo insieme da tanti anni, almeno tre quarti della squadra. Nell’ultimo Mondiale non siamo arrivati in fondo ma è un’ottima generazione al primo posto del Ranking FIFA. Non abbiamo dimostrato tutto quello di cui siamo capaci e lo faremo anche prima dei Mondiali in Qatar: io vivo nel presente ed è la gara contro l’Italia. Vogliamo fare meglio che in Russia. Non sarà una passeggiata ma abbiamo le potenzialità per fare una bella partita: non abbiamo mai vinto niente ma vogliamo far meglio rispetto al Mondiale di Russia”.

Foto: Screen federazione Belgio