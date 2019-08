Witsel: “Nel 2016 era praticamente fatta con la Juventus, ma poi…”

Nell’estate del 2016, Alex Witsel è andato davvero vicinissimo al vestire la maglia della Juventus. L’attuale centrocampista del Borussia Dortmund al tempo era di proprietà dello Zenit San Pietroburgo, società che aveva trovato l’accordo per la sua cessione in bianconero e che lo aveva addirittura spedito a Torino per firmare il contratto. Ne ha parlato il diretto interessato a Goal, queste le sue parole: “Avevo il contratto in scadenza e volevo trasferirmi a Torino. Avevo già superato le visite mediche e in realtà dovevo solo firmare il contratto. Aspettai tutto il giorno nella sede juventina e, a un certo punto, lo Zenit mi disse di rientrare in Russia. Con il senno di poi, forse, quella fu una scelta del destino: non era il momento giusto. Successivamente, quando è nata l’occasione di trasferirmi in Cina, ho deciso di coglierla“.

Foto: Marca