Witsel: “Lukaku è più forte di Haaland, all’Inter sta sbocciando”

Axel Witsel, centrocampista del Borussia Dortmund, è stato intervistato da Het Laatste Nieuws alla vigilia della gara contro il Club Brugge in Champions. Così il calciatore giallonero che esalta le potenzialità di Lukaku: “Romelu è più forte rispetto ad Haaland. Lui fatto enormi progressi negli ultimi anni, anche a livello tecnico. Sa come usare il suo corpo e non ha bisogno di tre occasioni per segnarne una. E’ nel periodo migliore della sua carriera. Ma anche al Manchester United aveva tutte quelle qualità, per certi motivi non è andata come avrebbe voluto. All’Inter invece sta sbocciando completamente”.

Foto: Marca