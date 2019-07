Witsel: “Lotteremo per il titolo. Hummels ci farà fare un salto di qualità”

Il centrocampista del Borussia Dortmund Axel Witsel, ha parlato in conferenza stampa del ritorno di Mats Hummels e della stagione che sta per iniziare: “Hummels è un giocatore di livello assoluto. Ci farà fare un salto di qualità, è un leader assoluto. L’anno scorso abbiamo lottato fino alla fine con il Bayern e sono convinto che in questa stagione saremo protagonisti”.

Foto: Sito Borussia Dortmund