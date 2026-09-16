Witsel dice addio alla Nazionale belga: “Faccio spazio alla nuova generazione. Il futuro sarà luminoso”

16/09/2026 | 19:31:49

Axel Witsel ha appena annunciato la decisione di ritirarsi dalla Nazionale belga. Il classe 1989, attualmente al Nizza, lascia i Diavoli Rossi da secondo giocatore con più presenze (140) alle spalle di Jan Vertonghen, fermatosi a 157. Dal 2008, anno del debutto in prima squadra, ha partecipato a quattro Mondiali (2014, 2018, 2022 e 2026) e siglato 12 gol.

La lettera d’addio: “Questa volta è quella giusta. Ho preso la decisione di porre fine alla mia carriera internazionale.

È ora di lasciare il posto ai giovani e alla nuova generazione. È stata un’immensa fierezza aver dato tutto durante questi 18 anni. Non avrei mai immaginato di realizzare tanto quando ho iniziato, a soli 18 anni.

Ad ogni modo, abbiamo vissuto momenti incredibili!

Grazie ai tifosi. Grazie a tutti i miei compagni di squadra, a tutti i miei allenatori e a tutte le persone all’interno della federazione che hanno contribuito, da vicino o da lontano, al mio sviluppo durante tutti questi anni.

In bocca al lupo alla squadra per il futuro. Sono certo che il suo avvenire sarà luminoso.

Ti amo, Belgio”.

Foto: X Witsel