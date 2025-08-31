Wissa, lo sfogo sui social del calciatore: “Voglio lasciare il Brentford e ho chiesto la cessione”

31/08/2025 | 10:58:05

Braccio di ferro tra l’attaccante Wissa e il suo club, il Brentford. Il forte congolese, classe 1996, ha comunicato attraverso i propri canali social, la volontà della cessione immediata al Newcastle, club con cui ha già trovato l’accordo. Questo il duro messaggio: “Sono rimasto in silenzio per gran parte dell’estate, ma a poche ore dalla chiusura della finestra di trasferimento, sento il bisogno di chiarire che voglio lasciare il Brentford. Credo che il club mi stia ostacolando ingiustamente, nonostante abbia ricevuto diverse offerte adeguate durante l’estate. All’inizio di quest’estate, ho avuto discussioni aperte con la dirigenza del club, compresi i direttori chiave e il nuovo allenatore. Ho espresso chiaramente la mia intenzione di affrontare una nuova sfida. Durante questi colloqui mi è stato confermato, sia a me che ai miei rappresentanti, che il club non avrebbe ostacolato la mia partenza se fosse arrivata un’offerta ragionevole. Questo è stato anche messo per iscritto. Basandomi su questa comprensione, ho cercato di trovare un nuovo club, mantenendo il Brentford informato e agendo con totale trasparenza in ogni fase. Ho ricevuto un’offerta formale da un altro club della Premier League (il Newcastle, ndr) e ho comunicato il mio desiderio di unirmi a loro. Avevo l’impressione, da tutte le mie conversazioni con il Brentford, che ci fosse un accordo reciproco per separarsi. Tuttavia, mentre la finestra di trasferimento si avvicina alla chiusura, il club ha cambiato significativamente la sua posizione, contraddicendo quanto comunicato in precedenza. Questo mi ha lasciato in una situazione difficile e frustrante. La promessa che avrei potuto lasciare quest’estate non è stata mantenuta. Mi rattrista doverlo scrivere e ho massimo rispetto per il club e i suoi tifosi. Voglio sottolineare che non ho agito in modo poco professionale e non desidero lasciare il Brentford in cattivi rapporti. Ho sempre mantenuto una comunicazione aperta e trasparente con il club, comportandomi in modo coerente con i miei valori, sia come calciatore che come persona. Resto fiducioso che si possa ancora trovare una soluzione giusta e ragionevole prima della chiusura della finestra di trasferimento. Nel frattempo, devo fare ciò che ritengo giusto per la mia carriera e la mia famiglia, insistere affinché il Brentford mantenga la promessa di permettermi di unirmi a un nuovo club a un prezzo equo. Essere costretto a restare oltre quest’estate non farà altro che offuscare quattro anni meravigliosi trascorsi in questo incredibile club, e quindi chiedo ai proprietari e ai dirigenti del Brentford di onorare la loro promessa di lasciarmi andare nelle ultime ore della finestra”.

foto instagram wissa