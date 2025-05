Wirtz: “Sono pronto a lasciare la mia comfort zone e vivere qualcosa di nuovo”

08/05/2025 | 19:20:36

Florian Wirtz rompe il silenzio sul proprio futuro e, per la prima volta, si dice apertamente pronto a valutare un trasferimento già nella prossima estate. Intervistato da Sports Illustrated Deutschland, il talento del Bayer Leverkusen, classe 2003, ha lasciato intendere di sentirsi maturo per una nuova sfida, pur senza prendere ancora una decisione definitiva. “Sento il desiderio di uscire dalla mia comfort zone e vivere qualcosa di nuovo. Conosco bene gli spogliatoi del calcio e sono certo che mi ambienterei facilmente ovunque”, ha dichiarato il fantasista, il campione uscente della Bundesliga con il Leverkusen.

Wirtz si è detto orgoglioso del suo percorso e ha sottolineato come, fin da giovane, le sue scelte siano sempre state dettate da motivazioni sportive: “Quando lasciai il Colonia per il Leverkusen non pensai neanche per un secondo allo stipendio. Mi interessava solo ciò che fosse meglio per la mia carriera. Per me, la prospettiva sportiva viene prima di tutto”.

Il nazionale tedesco ha poi aggiunto, con un sorriso: “Credo che i miei genitori si arrabbierebbero se fossi troppo concentrato sui soldi”.

Foto: Instagram Germania