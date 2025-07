Wirtz sceglie il Liverpool, Kahn riflette: “Forse non è un problema del Bayern, ma dell’intera Bundesliga”

22/07/2025 | 15:29:49

La decisione di Florian Wirtz di approdare al Liverpool, snobbando il Bayern Monaco, continua a far discutere in Germania. Tra i commenti più autorevoli, spicca quello di Oliver Kahn, ex portiere e dirigente del club bavarese, che ai microfoni di Sky Germany ha offerto una lettura più ampia della scelta del giovane talento del Bayer Leverkusen. “Non sono sicuro che si tratti di un problema legato esclusivamente ai club,” ha detto Kahn. “Penso che la vera questione sia il campionato. La Premier League oggi rappresenta un punto di riferimento per i calciatori di alto livello, sotto ogni aspetto: tecnico, economico, e mediatico. Le opportunità di marketing in Inghilterra sono globali, ed è difficile per la Bundesliga competere su quel piano.” Kahn ha anche posto l’accento sulla possibile mancanza di stimoli interni alla Bundesliga: “Se sei un giovane e pensi di andare al Bayern per vincere il titolo nazionale per la sedicesima o diciassettesima volta consecutiva… ti chiedi davvero se sia così emozionante? La Champions League resta un grande obiettivo, certo, ma ci sono molte valutazioni che un giocatore fa prima di decidere il proprio futuro.”

Foto: Bayern Monaco Twitter