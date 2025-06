Wirtz pronto per i Reds: un trasferimento da record per il Liverpool

19/06/2025 | 21:45:43

Florian Wirtz si appresta a diventare un nuovo calciatore del Liverpool. Un’operazione da record con il Bayer Leverkusen che incasserà circa 137 milioni di euro (117 milioni di sterline) per lasciare andare il talento tedesco. Dopo essere partito da Colonia insieme alla sua famiglia nel pomeriggio, Wirtz è già arrivato in Inghilterra per iniziare la sua avventura con la maglia dei Reds. Dopo Frimpong, arriva un altro grande rinforzo per Arne Slot: il Liverpool è pronto ad abbracciare ufficialmente anche Florian Wirtz.

Foto: Instagram Leverkusen