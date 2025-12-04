Wirtz, primo gol con il Liverpool: “Abbiamo solo bisogno di tempo. Stiamo spingendo forte”

04/12/2025 | 21:21:42

Florian Wirtz, centrocampista offensivo del Liverpool, ex Bayer Leverkusen, ha parlato ai canali ufficiali del club festeggiando la sua prima rete con i Reds.

Queste le sue parole: “Abbiamo una qualità incredibile nello spogliatoio: grandi personalità e calciatori eccellenti. Abbiamo solo bisogno di ancora un po’ di tempo per conoscerci meglio e creare una dinamica più positiva, e penso che presto tutto andrà nella nostra direzione. Dobbiamo semplicemente lavorare duro e restare uniti come squadra e come club, e spero che avremo più successo”.

Foto: sito Liverpool