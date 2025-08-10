Community Shield, non solo Wirtz: Slot lancia altri tre volti nuovi contro il Crystal Palace
10/08/2025 | 16:10:11
Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Hugo Ekitike e Milos Kerkez: questi i volti nuovi di casa Liverpool all’esordio assoluto con la maglia dei Reds. Il tecnico Arne Slot ha deciso di lanciare questi quattro giocatori subito nella mischia, nonostante la posta in palio altissima: la finale del Community Shield contro il Crystal Palace. Le formazioni ufficiali: Crystal Palace (3-4-2-1): Henderson; Guehi, Lacroix, Richards; Munoz, Kamada, Wharton, Mitchell; Sarr, Eze; Mateta. All. Glasner. Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Frimpong, Konate, van Dijk, Kerkez; Jones, Szoboszlai; Salah, Wirtz, Gakpo, Ekitike. All. Slot.
Foto: sito Liverpool