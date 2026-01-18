Wirtz: “L’intesa con i compagni migliora. Cerchiamo di avere più continuità”

18/01/2026 | 13:00:47

Florian Wirtz, stella del Liverpool, ha parlato ai canali ufficiali del club. Il tedesco sta migliorando le sue prestazioni dopo un inizio difficile: “Sì, molto frustrante. Penso che abbiamo avuto molte occasioni, abbastanza per decidere la partita in anticipo. Oggi le abbiamo sprecate. Quindi, risultato molto deludente”.

Liverpool troppo impreciso nella scelta finale in zona gol: “In un paio di occasioni forse avremmo potuto decidere un po’ meglio. Ma siamo stati anche un po’ sfortunati che credo fosse in fuorigioco – in alcuni momenti. Dobbiamo però essere più bravi davanti alla porta. Credo che non ci siano state molte occasioni importanti, ma alla fine abbiamo segnato un gol e oggi non è bastato”.

Sul suo stato di forma attuale: “Penso di sentirmi bene in campo. Anche il rapporto con i compagni di squadra è davvero buono ora: ci capiamo meglio in campo e lo sento. Mi dà più sicurezza e rende il gioco più divertente”.

Foto: sito Liverpool