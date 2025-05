Wirtz, la famiglia smentisce la trattativa con il Bayern Monaco. Il Manchester City è pronto

15/05/2025 | 18:01:54

Proseguono le voci di mercato intorno a Wirtz, l’asso del Leverkusen che sembrava a un passo dal Bayern Monaco. Secondo quanto riferito da Bayern&Germany, citando il giornalista Stefan Kumberger, i familiari di Wirtz sono rimasti colti di sorpresa e in parte infastiditi dalle notizie che davano per certo un’intesa tra il giocatore e il Bayern. Non è da escludere dunque una possibile accelerata nella trattativa tra Wirtz e il Manchester City di Guardiola, che ha dimostrato interesse per il talento, con Guardiola primo estimatore del trequartista. Proprio dalla Germania proseguono le indiscrezioni riguarda a una trattativa inoltrata tra Wirtz e i Citizens.

Foto: Instagram Germania