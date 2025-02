Intervenuto ai microfoni ufficiali del Bayer Leverkusen, il talento tedesco, Florian Wirtz, ha così risposto alla domanda legata al suo futuro: “Prima o poi si leggerà qualcosa e allora lo saprete (ride, ndr)”, ha assicurato Wirtz. “In questo momento sto solo giocando a calcio, e quindi non c’è nulla di più in corso per quanto mi riguarda in questa faccenda”.

Foto: Instagram Wirtz