Wirtz: “Frimpong mi ha convinto a scegliere il Liverpool. Slot? Mi desiderava davvero”

21/06/2025 | 12:20:28

Florian Wirtz ha parlato da nuovo giocatore del Liverpool ai canali ufficiali del club: “Le conversazioni sono sempre state molto positive. Ricordo che già al primo incontro mi ha mostrato alcune situazioni di gioco, spiegandomi come vogliamo giocare e come potrei inserirmi nella squadra. Mi ha detto che sono un giocatore che desidera davvero avere con sé e che posso portare un valore aggiunto al gruppo. Mi sono immaginato che sarebbe stato bello far parte di questa squadra e contribuire a migliorarla, perché ogni settimana devo dare il massimo in campo, ma è proprio per questo che sono qui”. Su Frimpong: “Penso di aver giocato con lui per tre o quattro anni. È un ottimo giocatore, una grande persona, molto divertente. Fa bene a qualsiasi spogliatoio e anche in campo ha grandi qualità sia in fase offensiva che difensiva. È stato lui il primo a firmare con il Liverpool e ovviamente voleva che mi unissi anche io. Però credo di aver preso la decisione da solo, anche se forse lui ha avuto una piccola influenza che alla fine mi ha convinto”.

Foto: sito Liverpool