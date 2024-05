Wirtz: “Chi non arriva sorridente dopo 50 partite senza sconfitte, dovrebbe cambiare sport”

Florian Wirtz, attaccante del Bayer Leverkusen, ha rilasciato un’intervista a UEFA.com alla vigilia della finale di Europa League contro l’Atalanta, partendo dal segreto del successo dei tedeschi in questa stagione: “Forse avremo bisogno di un po’ di tempo durante l’estate per metabolizzare quello che è successo, perché al momento sembra ancora un po’ surreale, ma, naturalmente, sono incredibilmente orgoglioso di far parte di questa squadra”.

Poi ha proseguito: “Siamo una squadra che ama divertirsi. Di solito tutti entrano nello spogliatoio la mattina con il sorriso sulle labbra e credo sia importante per l’umore in campo che tutti noi andiamo d’accordo fuori dal campo. In questo modo sappiamo di poter contare gli uni sugli altri quando scendiamo in campo. Credo che dopo 50 partite senza sconfitte, chi non arriva sorridente dovrebbe cambiare sport”.

Foto: Instagram Wirtz