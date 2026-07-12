Winks per il Cagliari, Winks per tutti: la sorpresa e la chiusura in due settimane

12/07/2026 | 22:01:40

Harry Winks e il Cagliari: la grande sorpresa del 28 giugno scorso è un’operazione completata. Avevamo parlato già allora di trattativa avanzata con il Leicester e fino a quel momento nome c’era stato alcun tipo di riscontro su un futuro in Sardegna dell’esperto centrocampista. Dal 28 giugno a venerdì sera quando – con un tweet prima di cena – avevamo parlato di ultimi dettagli per chiudere. Ora Winks non è solo per il Cagliari, ma per tutti. Un’operazione chiusa in meno di due settimane, figlia di una strategia: il Cagliari ha aspettato la cessione di Gaetano all’Atalanta per sferrare l’assalto decisivo al classe 1996 (in scadenza di contratto con il Leicester nel 2027) che aveva già avuto una parentesi in Italia con la Sampdoria. E che ha un’esperienza tale, figlia di tante presenze in Premier League, da poter dare una grande mano al club a caccia di un’altra comoda a salvezza. È semplice: Winks per il Cagliari, Winks (ora) per tutti.

Foto: Instagram personale